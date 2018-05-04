韩中领导人通话商定合作促半岛停和机制转换

（早报讯） 韩国总统文在寅和中国国家主席习近平今天（4日）下午通电话，双方商定在半岛停和机制转换过程中保持紧密沟通与积极合作。

据韩联社报道，韩国青瓦台发言人金宜谦在记者会上表示，文在寅和习近平今天下午5时起通电话，持续35分钟。文在寅表示，朝美首脑会谈等半岛全面无核化和建立永久和平机制的过程中，需要中方的持续关注和支持。习近平祝贺韩朝首脑会谈取得成功，希望中韩两国今后保持和加强紧密沟通与合作。

这是两国领导人今年1月11日以来首次通电话，也是文在寅就任总统后两人第三次通话。

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