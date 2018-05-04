十万华人涌入马尼拉 推动当地房价飙升

（早报讯）在菲律宾首都马尼拉的主要金融区及其周边地带，新移民的迹象无处不在：供应热气腾腾的中国火锅和饺子的餐厅、Mall of Asia商场的普通话广播以及不断飙升的房地产价格。

彭博社报道，自2016年9月以来，估计有10万以华人为主的移民涌入菲律宾首都的各个地区，这股大潮正在以异于其他世界城市中心的方式席卷马尼拉的房地产市场。中国投资者多年来一直在大力买进香港、伦敦和纽约的高端住房，以便将资金转移到海外；但是马尼拉这波新热潮的背后却是另外的推手：当地蓬勃发展的博彩业。

在总统杜特尔特的领导下，菲律宾政府于19个月前开始颁发博彩经营许可证，之后共有50多家招待海外华人赌客的离岸博彩公司拿到了许可证。虽然投注是远程进行的，但赌场运营商需要在马尼拉雇用说中文的人处理从市场营销、客户咨询到海外客户付款手续的各种事宜。

由此导致的移民虽然只占马尼拉大都会地区1290万人口的一小部分，但却推动中国劳工所青睐街区的房价创下新高。随着业主将办公楼和商铺改成设置牌桌和网络摄像机的博彩中心，马尼拉商业地产市场正在复苏。这也提振了阿雅拉土地公司（Ayala Land Inc.）和SM Prime Holdings Inc.等当地开发商的利润。

尽管没有公开的官方数据透露有多少中国人进入了马尼拉，但知情人士指出，菲律宾的离岸博彩运营商自2016年末以来雇用了约20万名劳工，其中多数为中国人，而且一半以上抵达了首都地区。菲律宾移民局表示，其无法立即提供相关数据。

这有望提振菲律宾经济并正在帮助加强该国与中国的关系--后者是杜特尔特的优先事项。然而这就意味着，如果这两个国家中任何一个突然改变互联网赌博或移民政策的话，马尼拉的房地产市场很容易受到冲击。

过度依赖中国买家的危险，在去年有沉痛领悟的马来西亚飞地新山身上一目了然：在中国管控海外房地产投资、需求突然枯竭之后，新山受到了海量房屋空置的困扰。

菲律宾群岛银行（Bank of the Philippine Islands）驻马尼拉的经济师埃米利奥·内礼（Emilio Neri）指出：“集中风险可能是个潜在的问题，”

另一些人则只看到了机会。中国合肥的房地产经纪人黄强（音）预计，马尼拉房价将因源源不断的中国务工人员而获得提振--这些劳工服务的对象不仅是离岸赌客，而且还有经常光顾实体赌场的内地客户。

黄强自己平时就赌得很大，他去年11月首次来到马尼拉、在Bloomberry Resorts Corp.旗下赌场Solaire下注，并意识到马尼拉可能不止可以让他过把赌瘾。他计划在这个城市建造一个500平方米的展厅，来吸引中国的房地产投资者，并且很快就将签署两个楼盘的公寓推介合约。

他说，他选择了一个博彩业蓬勃发展的地区，因为那里的房地产升值潜力最大；并补充道，他已经遇到了组团买房的中国游客。

免费试阅14天