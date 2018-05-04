捷克证实生产测试神经毒剂“诺维乔克”

（早报讯） 捷克总统泽曼周四证实，捷克的确生产和测试过神经毒剂“诺维乔克”，但已销毁。

泽曼当晚在捷克巴兰多夫电视台访谈节目中说，捷克去年11月曾在布尔诺一家军事研究所生产和测试过神经毒剂“诺维乔克”，并称“假装没有这回事是虚伪的”。

泽曼表示，捷克拥有世界顶级防化部队，对化学毒剂进行某种研究和测试不但是必要的，而且是可以理解的。

泽曼指出，捷克生产的“诺维乔克”代号为A-230。捷克只生产了少量这种毒剂，完成测试后便立即销毁。

他援引捷克情报机构报告说，导致俄罗斯前特工斯克里帕尔及其女儿在英国中毒的毒剂并非A-230，而是A-234。

对此，捷克看守政府国防部长什莱赫托娃在个人社交媒体上称，对总统基于军方情报机构秘密文件所作的公开表述不作评论。捷克出于防护目的对毒剂进行研究和测试，但肯定已经销毁，目前在捷克境内没有任何此类毒剂。

今年3月4日，斯克里帕尔父女在英国索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英方认为，两人是被神经毒剂“诺维乔克”所害，责任方“极有可能”是俄罗斯。

俄罗斯予以坚决否认，并表示英国、美国、斯洛伐克、捷克或瑞典在上世纪90年代末、甚至今天都有可能在研究“诺维乔克”项目，毒剂最有可能的来源地是上述国家。

捷克看守政府外交部长斯特罗普尼茨基当时表示，俄方说法毫无根据。

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