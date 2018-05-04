马华打“中国牌”可能适得其反

（早报讯）马华这届大选的宣传吹起“中国风”，但可能由于“用力过猛”而适得其反。

据《东方日报》报道，马华过去大选向来打出“稳定牌”及“华教牌”，但在这届大选却强化了曾在1974年让国阵大胜的“中国牌”。

时任首相拉萨1974年的5月28日访问中国并与中国建交。拉萨接着在三个月后，即1974年8月24日举行全国大选。当时国阵的宣传主轴就是拉萨与中国领导人毛泽东握手的照片。马中建交的筹码让国阵那次大选取得辉煌胜利。

分析员指马华这次可能也想“依样画葫芦”。例如廖中莱今年元月邀请中国驻马大使白天走访其国会选区文冬。白天虽未助选，但马华“借力”的意味非常浓厚。

马华今年3月也开始一系列“中国牌”网络文宣。这包括署理总会长魏家祥宣佈马来西亚学生赴华深造保送计划，並与留华同学会配合爭取到10所中国大学总值2000万令吉（约677万新元）的307份奖学金。

霹雳万里望州议席的马华候选人黄金城在竞选口号，更直接喊出“投国阵，等於支持中国！”，结果引起一些爭议。不过黄金城已表明不会撤下海报。

然而本届大选年轻选民要改朝换代的热情仍高涨，马华这次以“中国牌”来打翻身战，可能对部分年长中间选民有吸引力，新生代选民则未必吃这套。

免费试阅14天