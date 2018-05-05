哈佛研究：五大习惯有助延年益寿

（早报讯）美国哈佛大学一项最新研究显示，对于成年人来说，保持五大健康生活习惯是使寿命延长10年甚至更长的关键。

新华社报道，这五大生活习惯被研究员称为“低风险生活因素”，包括坚持健康饮食、每天30分钟或以上中高强度的规律运动、控制体重（身体质量指数控制在18.5至24.9之间）、不吸烟、不过量饮酒。

哈佛大学公共卫生学院研究员在新一期美国《循环》杂志上发表相关论文称，上述五大生活习惯对于大幅延长预期寿命十分重要。即便只能做到其中一项，也会有明显的降低早亡风险效应。如果这五个方面都控制得很好，那么预期寿命延长的效益也达到最大。

统计显示，五个健康生活习惯全都具备的话，女性最高可延寿14年，男性可能会因此延寿12年。

他们共分析了两项大型调查的数据，其中涉及对约7万9000名美国成年女性长达34年的跟踪调查，以及对约4万4000名美国成年男性长达27年的跟踪调查。

与那些生活方式最不健康（五个健康习惯全不具备）的成年人相比，保持最健康生活方式（五个健康习惯全都具备）的人群，死于心血管疾病的风险要低82%，死于癌症的风险要低65%，在跟踪调查期间死亡的风险总体要低74%。

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