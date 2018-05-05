巫统改口只开除达因与拉菲达

（早报讯）巫统总秘书东姑安南今天上午宣布开除达因、拉菲达及莱斯雅丁等三名巫统元老后，莱斯雅丁抗议其做法不合程序。东姑安南下午改口指巫统只开除达因与拉菲达，并正调查莱斯雅丁是否与反对派“勾结”。

东姑安南今天上午表示，巫统前天已开除达因、拉菲达及莱斯雅丁，因为他们前天为前首相马哈迪领导的希望联盟站台。东姑安南表示，他并非道听途说就开除这三人，而是经过调查并看了相关视频等证据后才决定这么做。

他指这三人忘恩负义，因为他们若没有巫统也不可能有今天的成就。他说，这三人和马哈迪一样看不过现在的政府和部长比他们好。“他们是要我们开除他们的。”

莱斯雅丁随即表示，他并未接获任何要求解释信，也未参与听证会就被开除，这并不符合程序，他对此十分不满。

东姑安南下午立即改口指巫统召开会议后，决定只开除达因与拉菲达，并将继续调查莱斯雅丁。

拉菲达与达因都是马哈迪当政时的“大将”，他们周五晚上在马六甲为希盟站台并抨击国阵。

拉菲达素有“马来西亚铁娘子”之称。她是巫统妇女组前主席，也是前国际贸易及工业部长。她在这次大选提名前抨击国阵政府，也在面簿发表“致纳吉公开信”。

达因则是前财政部长。他在这次大选提名前频频评批国阵政府没有搞好国家经济。他在大选提名后奔走雪州、吉打、吉隆坡、北根、马六甲与柔佛等地为希盟助选。

莱斯雅丁则是前艺术及文化部长。他最近在推特上传日前希盟在布城群众大会的照片，并提醒巫统要“拥抱改变”。

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