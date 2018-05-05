（早报讯） 美国总统特朗普周五重申，支持美国公民拥有枪支的权利。特朗普的表态遭到美国控枪人士的反对，认为特朗普向全国步枪协会低头，是为了换取选票。

特朗普当天在得克萨斯州达拉斯市举行的全国步枪协会年会上讲话时说：“宪法第二修正案赋予你们的权利正受到威胁，但只要我是你们的总统，这些权利就不会受到威胁。我们不能自满，我们必须赢得中期选举。”

特朗普没有提及几个月前造成17人死亡的佛罗里达州校园枪击事件，而是向全国步枪协会会员表明对拥枪权利的一贯支持态度。他还举例说，伦敦人不能拥有武器，但同样出现使用刀具的暴力犯罪。

亚利桑那州前参议员吉福兹说，总统有责任保证公共安全，但特朗普无视年轻人的诉求，向全国步枪协会妥协。

美国佛州一所高中今年2月发生枪击案，造成17人死亡、15人受伤。一个月后，美国数百个城镇爆发控枪大游行，近200万人走上街头缅怀死难者，抗议美国政府在控枪问题上无作为。

分析人士指出，美国政府在枪击案发生后仅仅对枪支购买规定进行了象征性调整，表明目前拥枪势力的影响力仍难以撼动。

根据以往经验，拥枪派选民在选举中的投票热情往往高于控枪派，并会激烈抵制支持控枪的候选人。

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