联合国首次就脂肪酸摄入量列准则

（早报讯）世界卫生组织指出，心血管疾病是2016年非传染性疾病死亡的主要原因，而饱和脂肪酸和反式脂肪酸的大量摄入是导致心血管疾病的主因之一。该组织正在就脂肪酸摄入量首次制定指导准则，并促请会员国和所有利益攸关方从今天开始通过互联网就准则草案发表评论。

联合国电台引述世界卫生组织说，非传染性疾病是导致死亡的主要原因，估计2016年全球5470万死亡人数中有3950万由非传染性疾病造成，占72％。

在主要非传染性疾病中，心血管疾病占2016年非传染性疾病死亡人数的近一半。诸如不健康饮食、缺乏运动、烟草使用和酒精的不良使用等因素都是导致心血管疾病的主要原因，但这些因素都是可以改变的。大量摄入膳食饱和脂肪酸（dietary saturated fatty acids）和反式脂肪酸（trans-fatty acids）尤其将增加罹患心血管疾病的风险。

饱和脂肪酸存在于动物食材当中，包括黄油、牛奶、肉类、鲑鱼和蛋黄，以及一些植物衍生产品当中，如巧克力和可可脂、椰子油、棕榈油等。反式脂肪酸会在植物油和鱼油的工业加工过程中产生，也在牛、绵羊、山羊、骆驼等反刍动物的肉和乳制品中天然存在。甜甜圈、饼干、薄脆饼干和馅饼等烘烤、油炸食品以及包装好的即食食品以及家庭、餐馆食用油和脂肪中都含有反式脂肪酸。

世卫组织正在更新1989年建立的“预防非传染性疾病的营养摄入目标”。基于这一工作，世卫组织发布了关于钠、钾和糖的摄入量的最新指导准则，并进一步就饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入量制定了准则。

准则的目的是提供有关摄入饱和脂肪酸和反式脂肪酸的建议，以降低成人和儿童罹患心血管疾病的风险。政策制定者和项目管理人员可以根据准则提供的建议，对目前的脂肪酸的摄入量水平进行评估，并与基准水平进行比较，从而制定措施，以降低饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入量。必要时，还可以通过一系列政策行动和公共卫生措施进行干预。

公众于可以于2018年5月4日至6月1日期间就准则发表评论。在此期间，准则草案也将由外部专家组进行同行评审。在同行评审和公众协商完成之后，准则将在正式发布前交由世卫组织准则审查委员会进行最后的审定。

免费试阅14天