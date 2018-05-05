联合国：乌克兰儿童处于战火夹缝

（早报讯）联合国儿童基金会指出，乌克兰东部四年多的冲突给教育系统造成了毁灭性的打击，使数百所学校遭到破坏，迫使20万儿童在军事环境中学习，随时受到战斗和未爆炸战争武器的威胁。

联合国儿童基金会驻乌克兰代表巴勃雷斯（Giovanna Barberis）4日说，儿童在学校里学习时，墙上有弹孔，窗户上有沙袋，地下室有掩体，校园操场上有弹片。 乌克兰东部的教育体系在过去四年当中一直处在战火的夹缝之中。儿基会强调，冲突各方都必须尊重国际人道法，并确保学校真正成为儿童学习的安全场所。

联合国电台引述儿基会说，由于乌克兰东部接触线两边的学校和幼儿园靠近基地、仓储设施和安全检查站等军事场地，儿童随时面临危险。接触线将政府和非政府控制的地区区隔开来，是战斗最激烈的地区。

儿基会及其合作伙伴至少监测到有八次军事和武装团体的地点距离幼儿园或学校不到500米，还有两次学校和军事地点相隔仅几米。自本学年开始以来，儿童基金会监测到有六座旧校舍被军队或武装团体占用。

儿基会指出，自冲突开始以来，共有700多所学校遭到破坏。在过去的16个月里，至少又有45所学校遭到破坏或毁坏。

在乌克兰东部，儿童基金会帮助向成千上万的儿童、青年和儿童看护者提供心理支持和地雷风险教育。儿基会还帮助修复受损学校和幼儿园，并分发重要的教育用品，如教育用具，家具和运动器材。

今年，联合国儿童基金会发出了2360万美元（近313８万新元）的募捐呼吁，以向受乌克兰东部受冲突影响的儿童和家庭提供紧急人道主义援助。迄今为止，这项呼吁只有不到15％的资金得到落实。

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