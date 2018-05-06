林吉祥：希盟没反中资

（早报讯）民主国会领袖林吉祥不满国阵抹黑希盟在中资课题的立场。他指希盟执政后将继续保持良好的马中关系。但他谈到新马关系和新隆高铁计划时则没有直接回应，只表示这要等待希盟执政后才能细谈。

希盟总主席马哈迪日前接受《联合早报》专访时表示，若他再次入主首相府，必将坚守之前对新加坡抱持的外交立场。他指新加坡和吉隆坡相距短短数百公里，马来西亚因此无需耗费巨资展开高铁建设。因此他认为有必要重新探讨这项计划。

针对希盟对新隆高铁计划和新马关系的立场，林吉祥今天上午在士乃机场接受华文媒体联访时并未直接回应。他回答《联合早报》记者提问时只表示。这些都要等希盟执政时才能仔细谈。不过他认为希盟执政的马来西亚将继续与所有国家保持良好关系，因为马来西亚无法闭门造车。

至于希盟对马中关系的立场，林吉祥则指国阵抹黑希盟“反中资”及“反中国”。他说：“若我们执政，（我们）将确保良好的马中关系。”他称国阵说希盟执政会破坏马中关系，完全是国阵恐吓选民的伎俩。“马中建交前，民行党在六十年代就主张马中关系正常化，当时民行党也呼吁政府支持中国进入联合国。”

关于马哈迪入主首相府后，林吉祥是否能制衡向来强势的马哈迪。林吉祥表示，马哈迪时代的巫统在国阵是一党独大，但如今马哈迪来到希盟，情况就完全不一样，因为希盟四个政党（民行党、土著团结党、国家诚信党与公正党）是平起平坐的。

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