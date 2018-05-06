调查：深海1万米存在塑料垃圾污染

（早报讯）联合国环境规划署（UNEP）与日本海洋研究开发机构的团队近日汇总并发表于海洋研究专业杂志的调查结果显示，塑料购物袋等一次性塑料制品到达了水深超过1万米处等，塑料垃圾污染已波及深海。

UNEP警告称“存在对珍贵的深海生态系统造成不良影响的担忧”，提议在敦促各国减少一次性塑料制品生产与消费的同时，强化对包括深海在内的海洋塑料垃圾的监控机制。

共同社报道，团队使用了由该开发机构载人潜水调查船“深海6500”等的调查视频图像所拍摄的垃圾信息汇总而成的数据库，通过分析1982至2015年在水深100米以上海洋实施的5010次调查所获数据，统计出了观测到的垃圾数量和种类。

在太平洋和印度洋等发现了3425个垃圾。从种类来看，塑料占全体的33%，居于首位。其中，89%是塑料瓶、塑料购物袋等一次性产品。

观测到塑料垃圾的最深地点是日本附近太平洋马里亚纳海沟的1万零898米处，在太平洋东北部4684米的深海也有发现。调查发现越深处一次性产品比率越高的倾向，主要原因被认为在于一次性产品较轻，容易被洋流等长途搬运。

日本周边深海中观测到大量塑料垃圾的海域，同时也是被《生物多样性公约》框架等定位为存在重要生态系统的区域。深海中还观测到塑料袋缠住生物，或是生物附着在塑料袋上。

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