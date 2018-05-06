韩朝关系好转 朝鲜或出现“房产热”？

（早报讯）随着朝鲜半岛局势出现缓和，与世隔绝的朝鲜突然引起了中国房地产开发商的极大兴趣。

德国之声中文网报道，Uoolo.com是一家专为中国人投资境外房产提供帮助的网站，该网站的创办人和总裁黄晓丹对记者表示：“一段时间以来，我们收到了大量希望投资朝鲜房地产市场的咨询。”

许多中国商人相信，随着朝韩关系好转，朝鲜方面有可能会对外开放。

朝鲜半岛局势的缓解在中朝边境城市丹东表现的最为明显。朝鲜领导人金正恩3月底访问北京后，此间的房价上涨了近50%。丹东房地产登记机构一名官员表示：“房价上扬同朝鲜局势有直接关系。”

丹东金钥匙房产公司一名中介商表示，“五一”长假期间来这里买房的人当中，大约三分之一来自外地。在丹东新区，仅今年4月就卖出了967套住宅，销售量比3月份猛增近30%，这里将修建一座通往朝鲜新义州的桥梁。

至于中国的房地产投资商是否会进一步进军朝鲜市场，目前尚难定论。一名黄姓房地产商人表示：“要想开拓一块新的房地产市场，必须得到政界的支持，也需要耗费大量的时间，只有这样才能使市场成熟化。目前我们正在密切观察朝鲜的变化。”

专营朝鲜业务的INDPRK旅行社创始人Griffin Che表示：“近来经常有人和我咨询如何在平壤、元山或者新义州购买地皮。现在很多人想到朝鲜投资房地产，不过就目前而言，只有朝鲜当地人才可以拥有房地产。”

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