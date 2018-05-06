欧洲鳗苗走私猖獗 多流入日本市场

（早报讯）因濒危而被欧盟禁止出口的欧洲鳗鱼鳗苗非法出口至东亚问题日益严峻。据欧洲当局估算，约100吨用于养殖的活鳗苗在数月内走私至中国，多数最后送入了日本市场。

共同社报道，东亚的鳗苗严重歉收，日本商户加速进口来历不透明的香港鳗苗。在此形势下，日中当局和业界被要求取应对举措。

西班牙治安当局4月发布消息称，逮捕了涉嫌走私鳗苗运往中国的西班牙人、中国人和摩洛哥人等10人。据悉，因东亚鳗苗市场价格走高，该团伙获利3750万欧元（约5983万新元）。

据称，该团伙把在西班牙收集的鳗苗经葡萄牙、摩洛哥走私至中国。

西班牙治安当局断言称，“主要的最终目的地是亚洲市场，特别是以‘蒲烧’为传统料理之一的日本”。

欧洲刑警组织估算在最近的渔期（2017年11月至2018年3月）向中国走私的鳗苗达100吨。欧洲的鳗鱼保护团体Sustainable eel group（SEG）强调，该走私量是近年最多的。

SEG分析认为，整个欧盟地区一季渔期能捕获的131吨鳗苗中，超过半数的70吨为偷捕而来；还推测全部偷捕鳗苗和近半合法捕获量是送至亚洲的。

SEG呼吁为杜绝欧洲鳗苗走私，“建立可追溯制度不可或缺”，要求日本等亚洲各国提供合作。

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