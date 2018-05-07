普京今天宣誓就职 正式开启第四个总统任期

（早报讯）俄罗斯当选总统普京今天（7日）将在莫斯科宣誓就职，正式开启自己的第四个总统任期。

中新社报道，就职典礼将于7日中午12时举行。届时普京首先将从办公地点离开，前往大克里姆林宫，然后进入安德烈耶夫大厅。在那里普京将手按宪法宣读誓词并向公众发表讲话。

过后，普京将前往克宫的教堂广场检阅总统警卫团。广场上的天使报喜教堂也将按传统举行祈祷仪式。

普京邀请了5000多名宾客观看此次就职典礼。期间，宾客们不仅会在安德烈耶夫大厅目睹宣誓仪式，还会被安排前往教堂广场观礼。

根据俄罗斯宪法，在新总统就职后，现总理梅德韦杰夫领导的政府将交出权力。届时普京或将确定新政府首脑人选。

这是普京第四次担任俄总统。期间，他将面临国外、国内的诸多复杂任务。对外，普京需要缓和俄美关系，争取解除对俄制裁，恢复俄罗斯与西方国家的正常关系。对内，普京要在6年时间内完成其竞选时的承诺——将贫困率减半，进行改革释放政治、经济活力，加大基础设施投资以及提高社会福利等。

此外，宪法规定两次当选总统后不能继续担任总统一职，因此6年后普京无法再次担任总统。所以普京还面临着在本届总统任期内培养新一代政治精英的重任。

今年3月，俄罗斯举行总统大选，普京以76.69%的高得票率获得连任。

免费试阅14天