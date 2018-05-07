马国大选：笑谈马哈迪还不能见李光耀 倪可敏愿道歉

（早报讯）马来西亚民主行动党霹雳州主席倪可敏以开玩笑口吻，谈及马哈迪任务未完成，不能与已故的李光耀会面，结果引发争议。倪可敏反批亲国阵份子扭曲其言论，但表明若其言论过火和粗野，愿意公开道歉。

倪可敏昨天（6日）发表文告表示，国阵支持者任意剪辑及拼贴其演讲录影，以便制造伤害马来人的印象。

“当今大马”网站报道，亲国阵的面簿Gerak Perak近日上载倪可敏的演讲短片，其中以讲故事的口吻谈到已故新加坡资政李光耀在天堂打麻将三缺一，想要找马哈迪参与，但是马哈迪回应说，还未完成推翻国阵任务。

倪可敏的演讲原为广东话，但该短片配上马来文字幕，而有些字眼经过夸张处理。该短片迅速广传，引发争议。英文《星报》则报道说，倪可敏告诉民众，行动党把马哈迪当作工具，之后就可以让马哈迪去见李光耀。

“当今大马”查看该短片后，发现倪可敏并没有明确说明是把马哈迪当作工具，可以用后即弃，但是却以开玩笑的口吻说，一旦马哈迪完成推翻国阵的任务，就可以说再见，并高唱邓丽君的《再见我的爱人》一曲。

倪可敏在文告中表示，国阵支持者任意剪辑及拼贴其演讲录影，以便制造伤害马来人的印象。“我是华人社群中知名的演讲者，可以华语、广东话等语言演讲，我承认我的华语演讲有时尖锐和充满挖苦，可是华人接受我的演讲方式。”

倪可敏表示，可是这种情况遭国阵支持者利用来打击他。“我的演讲短片被剪辑、删减和拼贴，以便显示我恶意伤害马来人的感受。这是不正确的，是危险的污蔑。如果我的言论被认为粗鲁，或者语调尖锐，我会虚心道歉。未来的演讲，我会放软语调。”

倪可敏表示，其演讲具有上下脉络，但剪辑重组把其意思扭曲，更使他蒙上坏人的形象。

倪可敏呼吁支持者，不要理会那些经过剪辑的短片，并且不要掉入国阵圈套，因为国阵想要挑起种族和宗教课题。

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