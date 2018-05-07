土耳其：如美暂停对土军售 土将报复

（早报讯）土耳其外交部长恰武什奥卢6日说，如果美国出台法律停止对土军售，土方将采取报复措施。

美国国会众议院4日公布2019财政年度国防授权法案内容。根据这一法案，美国国防部需向国会提交有关美土关系的报告，在报告完成前，美应暂停对土军售。

新华社报道，恰武什奥卢在接受当地电视台专访时说，取消对土出售F-35战机是“不可以接受的”。“如果美方采取对土武器禁运或停止发放签证等制裁性措施，土方肯定会采取报复行动。”

恰武什奥卢批评美方的这一做法说：“居高临下地对别国说话或施加威胁，这不是正确的做法，更不符合盟友关系。”“美方必须放弃这么做。”

土耳其计划从美国购买100多架F-35战机。据当地媒体报道，土政府已订购了14架，首批原定于今年交付。同时，土方还在与美方谈判购买“爱国者”防空导弹事宜。

去年12月，土耳其与俄罗斯就采购S-400型防空导弹系统签订贷款协议。此举令北约国家感到担忧。美国新任国务卿迈克·蓬佩奥日前对土方决定购买俄制S-400防空导弹系统表示关切。

恰武什奥卢就此强调，土俄签订军售协议，并不意味着土俄关系将成为土耳其与西方国家关系的“替代选项”。

4月26日，三名美国参议员提出一份议案，以向土方交付F-35战机可能损害美方利益为由，要求美国停止向土耳其交付，并限制相关技术转让。

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