马国大选：国阵今向柔佛垦殖民派奖励金

（早报讯）距离马来西亚选举投票日仅剩两天，国大党原任昔加末国会议员苏巴马廉宣布，柔佛巴弄垦殖区的265名垦殖民，今天（7日）起将会收到每人4000令吉（约1350新元）的翻种奖励金。

“当今大马”网站报道，苏巴马廉是国大党主席，也是看守卫生部长。根据马新社，他昨晚（6日）在柔佛巴弄东部（Gugusan Palong Timur）参与一场垦殖民嘉年华活动上宣布此事。

报道指出，会获得奖励金的两个垦殖区是Felda Palong Timur Dua和Felda Palong Timur Tiga。

苏巴马廉向在场的垦殖民说，他已联系看守首相纳吉，并获得纳吉同意拨出这项垦殖民期盼长达四年的奖励金。“（看守）首相已批准此事，而从明天（星期一，7日）开始将会发放款项。”

苏巴马廉表示，这项拨款将在5月9日投票日前发放完毕，他希望这项拨款能够协助垦殖民减轻负担。

本届大选，垦殖区成为各政党力争之地。不过，此前净选盟已敦促，各政党候选人应该根据竞选宣言和政策拉票，而不是采用贿赂，甚至是威胁手段来争取选民支持。

净选盟也指出，看守首相纳吉在自己的选区北根大派津贴，已涉嫌不当使用公款，因而被列入净选盟的选举罪人榜。

根据净选盟的监督结果，纳吉在4月26日曾向官联企业多元重工（DRB-HICOM Bhd）的6万名职员，派发每人500令吉特别津贴，共值3000万令吉。

免费试阅14天