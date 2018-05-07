世卫组织建议减少饱和脂肪和反式脂肪摄入

（早报讯）世界卫生组织建议，每天的热量摄入中来自饱和脂肪的热量不应超过10%，来自反式脂肪的热量不应超过1%，以降低患心血管疾病的风险。

新华社报道，世卫组织的数据显示，2016年全球约72%的死亡与非传染性疾病相关，而非传染性疾病造成的死亡中，约一半与心血管疾病相关。饮食不健康、缺乏锻炼和吸烟等都是导致人罹患心血管疾病的因素。其中，饮食中大量摄入饱和脂肪和反式脂肪，会增加心血管疾病风险。

饱和脂肪主要来自黄油、牛奶、肉类和蛋黄等动物来源的食物，以及可可脂和棕榈油等一些植物中提取的产物。反式脂肪除了一小部分是天然存在外，最主要的来源是人为制造，如炸薯条和甜甜圈等烘烤和煎炸食品。一些餐馆和街头摊贩可能使用的氢化植物油，也是反式脂肪的一个来源。

世卫组织营养促进健康和发展司司长弗朗西斯科·布兰卡指出，应高度关注饮食中的饱和脂肪和反式脂肪，原因是大量摄入这类脂肪与心血管疾病风险增加有关。

世卫组织建议，应该用一些含多元不饱和脂肪的食物来代替含饱和脂肪和反式脂肪的食物，如鱼类、菜籽油和橄榄油，这能够显著降低冠心病等疾病患病风险。此外，脂肪摄入总量不应超过能量摄入总量的３０％，以避免体重出现不必要的增长。

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