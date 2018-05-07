调查：欧洲年轻人信欧盟 不信特朗普

（早报讯）一项新调查发现，欧洲的年轻人是支持欧盟的，他们会对英国脱欧或者法国脱欧、德国脱欧说不。这些年轻人相信民主体制，但不信政治机构，更不信任美国总统特朗普。

“德国之声”网站报道，名为“年轻欧洲2018”的调查指出，英国、法国、德国、希腊、意大利、波兰和西班牙的年轻人都不支持民粹主义立场--尽管程度有所不同。该调查是YouGov市场研究公司受TUI基金会委托进行的。

当被问及是否会支持其所在的国家脱欧时，71%的欧洲年轻人会说不。反对脱欧者的比例显著增加（去年对脱欧说不的人占61%）。

调查也显示，超过一半（52%）的年轻欧洲人更多地也把自己看作是欧洲人，而不仅仅是某国人，只比去年增加了7%。只有34%的年轻人仅将自己描述为“某国人”，而去年这一比例还是34%。

尽管把自己看作是欧洲人，他们对欧盟机构的信心却很有限，只有34%的人对此表示信赖。而信赖工会、教会和媒体的比例还要低，享有信赖更少的则是政党。

不过调查显示，58%的年轻人相信民主体制，只有6%的人青睐其他体制。与此同时，德国年轻人持民粹主义倾向的最少（7%），波兰最多（23%）。

有意思的是，无论他们是否持有民粹主义倾向，大部分（57%）年轻人都将美国总统特朗普看作是威胁，只有11%的人将特朗普看作是机会。唯一的例外是波兰：在这里，将特朗普看作是机会的人比例高达29%，而将其看作是威胁的只有25%。

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