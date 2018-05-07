研究：偏头疼可能是人类适应寒冷的结果

（早报讯） 一个国际研究团队最新发现，人类早期为适应北欧等地的寒冷天气，使一个调节人体感受寒冷能力的基因发生变异并得以广泛表达，而这一基因的变体与偏头疼有关，导致偏头疼现今在欧洲的发病率较高。

数据显示，偏头疼在欧洲人中的发病率比非洲人要高得多。德国和英国的研究人员发现，一个名为TRPM8的基因有两个变体。其中，比较古老的变体是人类与黑猩猩共有的，常见于非洲人；但较新的变体在北半球国家，尤其是北欧人中更常见。

研究人员说，约五万年前，一些人离开温暖的非洲，在亚洲、欧洲一些比较寒冷的地区定居。为了适应迁徙和寒冷的新环境，这些人体内TRPM8基因发生了变异。

TRPM8基因控制一种蛋白质受体的合成，这种蛋白质能让人感受寒冷环境并对其做出反应。

研究发现，在过去2.5万年间，TRPM8基因的新变体在生活在高纬度寒冷环境的人群中越来越普遍，例如目前88%拥有芬兰血统的人携带这个基因，而只有5%的拥有尼日利亚血统的人携带这一基因。

数据显示，约10%至15%携带TRPM8基因新变体的北欧人会出现偏头疼，其中机制尚不明确。先前研究发现，TRPM8基因的变体与偏头疼有关。

研究人员表示，人通常会在外界异常刺激的情况下出现偏头疼，偏头疼可能是一种寒冷预警信号，提示人注意保暖。

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