提升就餐体验 新西兰一餐厅拟“禁手机”

（早报讯）为提升顾客的就餐体验，新西兰南岛一家餐厅近日打算禁止客人在餐厅内使用手机。这一决定成为当地社交媒体的热点话题。

新华社援引新西兰媒体7日的报道说，这家餐厅位于南岛知名海滨小镇阿卡罗阿。餐厅老板阿特雷在谈到即将“禁手机”的决定时说，某个周五晚上，当他步入餐厅，食客满座鸦雀无声，人手一部手机，即使用餐过程中也几乎没有人际交流。这种状况让他感到非常担忧。

阿特雷说，餐厅准备先在周五试水，开始不会强制顾客执行。如果顾客自愿把手机留在前台，结账时可以享受15%的优惠。同时，餐厅还打算为顾客准备一系列可以面对面沟通交流的社交话题。

这家餐厅此前谢绝10岁以下儿童入内，并将这一政策实施了3年之久。

阿特雷解释，餐厅的布置非常紧凑，没有足够空间让孩子们跑来跑去。因为儿童影响就餐体验，他们遭到过几次顾客投诉。之前的一次意外事件促使他们下决心推行这一冒天下之大不韪的政策。

“几年前，一名小孩撞上端着玻璃杯的女服务员，导致女服务员的手臂被严重割伤，”他说，“作为雇主，我们有责任确保员工在工作时间的健康和安全。”

关于顾客年龄的限制，阿特雷表示对此进行过充分调研，确保餐厅的政策不违反人权法律和相关行业规定。

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