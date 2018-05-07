马哈迪警惕若变天 纳吉不会和平交政权

（早报讯） 马来西亚前首相马哈迪卸任15年后，如今以希盟首相人选身份领军在野党，挑战他曾领导22年的国阵政权。在进入大选投票倒数之际的关键时刻，马哈迪警惕，即使真的改朝换代，国阵主席纳吉可能不会轻易交出政权。

马哈迪接受《当今大马》专访时表示，他不认为纳吉会展示君子风度，和平移交政权。“这是我们所害怕的……他（纳吉）设法避免逮捕。”

马哈迪宣称，纳吉有可能采取激烈手段，包括可以援引2016年国家安全理事会法令镇压。

他指出：“在新的国家安全理事会法令下，他可以不经审讯而逮捕任何人。如果那个人死了，也无需召开验尸庭调查……跟内安法令相比，这是最糟糕的法令。可是，人人都赞他废除了内安法令。”

马哈迪批评，在国家安理会法令和2018年打假新闻法令等出台时，国会根本未经足够辩论就仓促通过。

询及一旦变天，希盟是否有任何对策防范纳吉“出横手”拒绝移交政权，马哈迪举出菲律宾的例子。他说，菲律宾前总统马可斯在1972年曾宣布菲律宾戒严，并获得军警的支持，但在1980年代发生阿奎诺遇刺事件，军警态度转变，最后马可斯下台。

马哈迪说：“所以，此时此刻，（马来西亚）军警首长仍支持纳吉，但我不认为整个警队与军队支持他。一旦他违法，滥用这条他一手制定的法律（国家安理会法令），我想他们不会再支持他。若他们不支持他，他就会倒台。唯有在警方和军方支持他的情况下，他才可以维持军政府或紧急状态政府。”

马哈迪希望警方及国家最高层领袖不会支持这种独裁统治的企图。

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