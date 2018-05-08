文在寅：有助区域和平 日朝应重启对话

（早报讯）韩国总统文在寅今天（8日）接受日本《读卖新闻》书面采访时表示，日朝需要重启对话，日朝关系恢复正常有助于实现朝鲜半岛及东北亚和平与稳定。

韩联社报道，文在寅表示，日本可以为实现朝鲜半岛和平与繁荣扮演重要角色。

他说：“我会晤朝鲜国务委员会委员长金正恩时，就日朝关系交换了意见。我向金正恩转达了日本首相安倍晋三关于日朝关系的立场，即日本有意在解决历史遗留问题的基础上推进日朝关系恢复正常。金正恩回应称，朝方也有意随时与日本开展对话。“

文在寅表示，期待日本在实现朝鲜半岛永久和平的进程中予以支持和配合。

针对日本人被朝绑架问题，文在寅表示，深知这对日本政府及国民来说非常重要，韩方将继续同日本政府就该问题进行合作。

对于韩日围绕历史问题的矛盾，文在寅表示，仅靠政府间协议或条约无法解决该问题，还须真诚反省和道歉，并为受害者所接纳。

文在寅表示，区别对待历史问题和面向未来的韩日合作是韩国政府的一贯立场，这与韩国前总统金大中和日本前首相小渊惠三20年前签署的《韩日共同宣言》的精神一脉相承。

文在寅最后表示，希望以本次韩中日领导人会议为契机，促成韩日首脑恢复穿梭外交。他表明：“作为韩国总统，我将尽一切努力争取让韩日两国成为心连心的好朋友。”

免费试阅14天