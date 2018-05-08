马国明天大选 警方额外部署一万警员

（早报讯）马来西亚选举明天（9日）登场，马国警方将在全国各地额外部署一万名人员。这意味着，当天执勤的警员将达6万8000人。

《星报》报道，额外部署的人员将来自吉隆坡武吉安曼的警察总部、普通行动部队、海警等部门。

武吉安曼国内安全与公共秩序部主管祖基菲阿都拉透露：“当天执勤的人员包括1万8000名全国志愿警卫团局（RELA）人员和3700名志愿警察……全国志愿警卫团局人员将负责指挥交通，志愿警察则会在警局内当班。”

他促请马国选民尽早到投票站投票，并在投票后离开，以免造成拥挤。

免费试阅14天