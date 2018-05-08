安华面簿发公开信 吁全民支持马哈迪

（早报讯）马来西亚公正党实权领袖安华呼吁马国人民全力支持希盟主席马哈迪，让后者有机会修复被国阵政府贪污滥权所破坏的国家体制。

星洲网报道，安华昨晚（7日）从蕉赖医院发出文告表示，国阵和巫统领袖其实非常害怕他与马哈迪联手合作，以致于第三电视需要播放他早期批评马哈迪的演讲。

他说：“他们非常好奇，为何我与家人能够重新接纳马哈迪。我和旺阿兹莎不会抹掉过去的历史，但是我们遵从伊斯兰教诲，即国家和人民利益高于一切。”

安华说，马哈迪已展示斗争的毅力，接受历史的局限和作出道歉，并愿意牺牲时间和精力来捍卫人民与国家的尊严。

他说，尽管马哈迪遭遇国阵巫统的百般羞辱，依旧保持耐心及专注于巩固希盟竞选机制。有鉴于此，他呼吁全民力挺马哈迪，让后者有机会修复在国阵主席兼首相纳吉领导下，已被贪污滥权所破坏的国家体制。

他批评，国阵及巫统不断玩弄种族情绪，尤其以民行党将会利用马来社群的谎言来恐吓马来选民。

他说：“国阵及巫统无法回应一马公司及联邦土地发展局（FELDA）的丑闻，也无法解决人民因消费税的生活在水深火热之中，所以才会操弄种族情绪。”

安华强调，人民才是国家未来的决策者，这不是大财团的贿金或国阵巫统掌控的媒体散播的污衊与诽谤可轻易改变的。

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