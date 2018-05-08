研究：脑震荡增加患痴呆症风险

（早报讯）美国一项新研究发现，脑震荡及更严重的创伤性脑损伤，会增加痴呆症患病风险。

脑震荡属于轻度创伤性脑损伤。加利福尼亚大学旧金山分校研究团队以美国老兵为对象进行的这项研究发现，脑震荡患者当时不管是否失去意识，他们患痴呆症的风险都会增加。

具体来看，没有失去意识的脑震荡患者其痴呆患病风险增至2.36倍；失去意识的脑震荡患者痴呆症患病风险增至2.51倍；如果达到中度至重度创伤性脑损伤，患者的痴呆症患病风险增至3.77倍。

研究团队从美国两个数据库中提取了近36万名患者的数据：一个数据库是在当兵或不当兵时遭遇创伤性脑损伤的所有老兵；另一个是在伊拉克或阿富汗战争中因炸弹冲击波导致创伤性脑损伤的老兵。患者平均年龄49岁。

新华社报道，相关研究论文7日发表在《美国医学会杂志·神经病学卷》上。论文第一作者黛博拉·巴恩斯教授说，两个数据库得出的结果相似，表明普通脑震荡与因战争发生的脑震荡一样，都与痴呆症发病风险相关联。

论文高级作者克里斯汀·亚夫教授说，脑损伤加速神经退行性病变，其原因可能是它造成异常蛋白质蓄积，从而导致神经元死亡，也有可能是创伤让大脑更易于受到其他伤害或容易衰老。

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