德国政府将继续加强“中国能力”

（早报讯）德国政府官员7日在柏林表示，由于中国国际影响力不断增强，政府将继续促进加强德国各界的“中国能力”，即对中国的认识和理解。

新华社报道，当天在由德国联邦教研部、外交部等共同举办的一个专家会议上，德国墨卡托中国研究中心发布了一份名为《认识中国，了解中国》的研究报告。报告指出，中国在应对气候变化、全球化和科技创新等当今世界性挑战中扮演重要角色。面对充满自信的中国，需要不同于以往陈旧印象的新认识。

报告认为，“中国能力”包括语言能力、跨文化能力和基本了解中国政治、经济、历史、社会各领域情况的能力。为此，德国应在不同教育阶段和不同层面提供获得“中国能力”的机会。

德国教研部国务秘书格奥尔格·许特在发言中指出，在德国需要有足够多的人认识并了解中国，这一点至关重要。这要通过在中国学习、工作和生活，掌握中文，与中国保持联系、维护关系才能实现。

德国文教部长联席会议主席赫尔穆特·霍尔特认为，教育机构能最好地帮助重新认识并走近中国。两国学生、教师和科研人员的交流起到基石作用。各种形式的交流有助于增进理解互信、克服成见。

德国外交部文化交流司司长安德烈亚斯·格尔根说，亚洲是事关德国未来乃至欧洲未来的关键地区，中国更是有着特殊重要性。因此，政府要与各方共同努力，促进学校、职业培训机构和企业的“中国能力”。

德国教研部2015年发布了《中国战略2015－2020》，为德国在科研和教育领域开展对华合作制定战略框架。该战略包含未来对华合作的9个领域及35项具体措施，其中包括在德国形成更广泛的“中国能力”。

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