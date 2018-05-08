马默迪卡民调：国阵100、希盟83、胶着37席

（早报讯）明天是马来西亚全国大选投票日。默迪卡民调中心今日公布选前最终民调，预测国阵得票率虽然会削减至37.3%，但依然有望保住联邦政权。

“当今大马”网站报道，默迪卡民调中心指出，截至今日中午12点为止的民调显示，国阵在100个国席稳操胜券，希盟预料会胜出83席，而伊党只能赢得2席。

不过，民调指出，还有37个国席难分胜负，投票率高低将决定这些议席归属。

这意味着，一旦希盟在这些选情胶着的37个国席大有斩获，则将上演逆转胜，入主布城。国会共有222席。

民调预测，国阵总得票低至37.3%，希盟43.4%，而伊党则会获得19.3%选票。

至于政党的各族群支持率，其中国阵的马来支持率在44.3%，华裔15.8%，印裔41.3%，其他90%；希盟的马来支持27.6%，华裔84.2%，印裔56.5%，其他5%；伊党的马来支持28.1%，华裔支持0%，印裔支持2.3%，其他5%。

这个民调是自提名日（4月28日）早上9点开始，直到今天（5月8日）中午12点结束。民调电访了分布在半岛70个边缘议席的1579名选民，受访者有68%马来人，24%华裔和8%印裔。

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