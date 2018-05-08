澳洲智库：中国在亚洲实力逼近美国

（早报讯）澳大利亚智库罗伊研究所8日发布“亚洲实力指数”，对日本、美国、中国和俄罗斯等亚太地区的25个国家及地区在8个领域的实力进行打分，满分为100分。该研究所在报告中指出，综合实力排名榜首的美国（85.0分）“维持卓越实力”，并评价位列第二的中国（75.5分）是“迅速逼近美国的正在崛起的超级大国”。

共同社报道，日本综合实力以42.1分排名第三，与第四位的印度（41.5分）一同被定位为“主要国家”。美国在“经济资源”“军事实力”“复原力”“文化影响力”等5个领域居于榜首，而中国在“外交影响力”“未来前景”等3个领域排名第一。

美国虽然在亚洲保持着最强的军事实力，但退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等特朗普政府的政策导致在亚洲的外交影响力下降，报告认为其“政治领导力遭到质疑”。

关于中国，报告指出“一带一路”经济带构想为其成为该地区最重要贸易伙伴和海外援助提供方发挥优势。报告预测中国按购买力平价计算的国内生产总值（GDP）到2030年将达到美国的约2倍，但同时也对2030年中国劳动人口较2015年减少4200万人表示担忧。

日本被认为是运用有限资源在亚洲发挥广泛影响力的“巧实力”国家。

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