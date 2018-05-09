马来西亚第十四届全国大选今天投票

（早报讯）今天是马来西亚第十四届全国大选的投票日，全国近1450万名合格选民今日将接踵投票，决定未来五年谁主布城。各地的投票站于上午8时开放。至傍晚5时关闭。

本届大选共有1494万624名注册选民。其中，1449万9200人是普通选民，其余则是提前选民。

全国共有222个国会议席与505个州席（砂州除外），多达687名候选人参加国席选举，而州席候选人则共有1646人。

新闻网站“当今大马”报道，本届大选史无前例的激烈，主要有三大阵营恶斗，国阵上阵所有国州议席，希盟竞选203国456州席（包括行动党在东马的12国7州席），而伊党则攻打158国393州席。

其他党方面，沙民兴党角逐17国45州席，社会主义党竞选4国12州席。

民兴党已跟希盟组成选举联盟，强力挑战国阵在沙巴的江山。

然而，提名日（4月28日）当天，希盟就因各种原因提名失败，丢失一国五州席。

默迪卡民调中心在投票日前夕指出，国阵在100个国席稳操胜券，希盟预料会胜出83席，而伊党只能赢得2席。

不过，民调指出，还有37个国席难分胜负，投票率高低将决定这些议席归属。这意味着，一旦希盟在这些选情胶着的37个国席大有斩获，则将上演逆转胜，入主布城。国会共有222席。

“当今大马”引述默迪卡民调的预测说，国阵总得票低至37.3%，希盟43.4%，而伊党则会获得19.3%选票。

这个民调是自提名日（4月28日）早上9点开始，直到5月8日中午12点结束。民调电访了分布在半岛70个边缘议席的1579名选民，受访者有68%马来人，24%华裔和8%印裔。

上届大选，国阵赢下133国席，民联则取得89国席。不过，随着伊党与民联分裂，诚信党另起炉灶，团结党与沙民兴党成立，加上多场补选，朝野议席数量已有更动。

在国会解散前，国会下议院有132名国阵议员、行动党36人、公正党28人、伊斯兰党13人、诚信党7人、沙民兴党2人、社会主义党和团结党各1名议员，无党籍议员2人。

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