美国退出伊核协议 沙特暗示或将增产以填补缺口

（早报讯）沙特阿拉伯周三表明，将增加石油产量以抵销伊朗受到新制裁可能导致的供应缺口；此前美国总统特朗普表示，美方将退出伊核协议。

油价一直受到预期美国可能退出伊核协议的支撑，美国的退出或令伊朗原油出口受到冲击，平添中东地缘政治紧张氛围。中东地区的石油供应占全球日供应量的三分之一。

路透社引述国营媒体沙特通讯社(SPA)的报道说，一名沙特能源部官员周三表示：沙特”将与石油输出国组织(OPEC，简称油盟)内外的主要产油国与消费国合作，以限制任何供应短缺带来的冲击。”

这名官员说：“在美国决定退出伊核协议后，为了产油国、消费国以及永续维持全球经济增长的利益，沙特承诺支持油市稳定。”

油盟下次会议将在6月举行，外界普遍预期这次会议将继续维持减产，直到2018年底。

但由于美国恢复制裁将导致伊朗出口下降，外加委内瑞拉等其他油盟成员国非自愿地减少供应，这些都意味着减产的实际数量将比最初想要的高许多。这激起了对油价将急速上涨的担忧。

伊朗的原油日产量约为380万桶，该国也是油盟第三大产油国，仅次于沙特和伊拉克。伊朗产量约占全球石油供应的4%。

自从伊朗核协议生效以来，其原油出口已从之前的不到100万桶升至约250万桶/日。其中大部分出口至了亚洲，对欧洲的出口量约为60万桶/日。

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