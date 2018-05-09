美商务部长：美中的贸易谈判立场仍“相距甚远”

（早报讯）美国商务部长罗斯指出，在上周两国官员举行高层会议后，美国和中国的贸易立场仍然相距甚远。

罗斯是由美国财政部长姆努钦率领的美国代表团的一员，他们在北京与中国副总理刘鹤率领的中国官员举行了谈判。罗斯表示，代表团回国后向总统唐纳德·特朗普通报了情况，刘鹤料将在未来几周前往华盛顿继续磋商。

彭博社引述他说：“好消息是双方进行了有意义的、非常高层次和非常详细的对话。坏消息是，目前我们仍存在很大分歧。”

罗斯说，美方在会议之前向中国提交了一份文件，详细介绍美国在货物和服务、市场准入以及知识产权方面的贸易要求。北京则以他们自己的清单做出了回应。

“如你所想，这与我们的完全不同，”罗斯说，“所以我们仍然存在相当大的差距，尽管我们总共花了大约30个小时与他们进行高层次的讨论。”

特朗普和中国国家主席习近平周二在电话中讨论了贸易和朝鲜问题。根据白宫提供的电话简报，特朗普与习近平讨论了朝鲜问题和“继续执行对朝制裁、直到其永久废除核武计划和导弹计划的的重要性”。

特朗普还“重申他的承诺，即确保美国和中国之间的贸易和投资关系是平衡的”。

美国此前威胁要对高达1500亿美元(2005.20亿新元)的中国商品征收关税，以报复中国涉嫌侵犯知识产权的行为。政府可能会在公众意见征询期于5月22日结束后正式实施该措施。

特朗普希望中国在2020年底之前将与美国的年度贸易顺差至少削减2000亿美元，并且不要对美国提出的关税进行报复。中国则希望美国停止对该国收购敏感美国技术的调查。

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