法英德将继续遵守伊朗核协议

（早报讯）法国总统马克龙、英国首相特雷莎·梅和德国总理默克尔8日发表联合声明，对美国总统特朗普决定退出伊核协议表示遗憾，表示法英德三国将继续留在伊核协议内，并“决心保证”该协议的落实。

新华社引述声明说，伊核协议对于法英德三国的共同安全具有特别重要的意义，这一协议也得到了联合国安理会决议的确认。三国领导人呼吁，所有相关各方继续致力于完全落实这一协议，“秉承负责任的精神开展行动”。

声明说，联合国原子能机构认为，伊朗如今在继续遵守伊核协议要求，世界的安全也由此得到加强。因此，法英德三国将留在伊核协议内，并决心保证这一协议的落实。

声明说，三国领导人敦促美国不要破坏伊核协议的框架，并避免采取任何可能阻碍其他相关方完全落实伊核协议的举措。美国应尽可能使伊核协议带来的国际防扩散进程取得的进展得到保留，并使得伊核协议主要条款能继续执行。

美国总统特朗普8日宣布美国将退出伊核协议，并重启对伊朗制裁。2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。

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