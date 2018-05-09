联合国秘书长对美国退出伊核协议表关切

（早报讯） 联合国秘书长古特雷斯发表声明，对美国宣布退出伊朗核协议，即《联合全面行动计划》表示关切，并呼吁其他相关国家继续留在协议中。

古特雷斯在8日的声明中表示，“我对美国宣布退出《联合全面行动计划》，并恢复对伊朗制裁深表关切。

联合国电台引述他说：“我重申，《联合全面行动计划》代表了核不扩散与外交领域的一项重大成就，为地区及国际和平与安全做出了贡献。”

美国宣布退出协议的决定后，伊朗总统鲁哈尼则表示，伊朗将暂时留在伊核协议中。英、法、德三国亦发表联合声明，对美国作此决定表示遗憾。

中国、法国、德国、俄罗斯、英国、美国和伊朗为长期、全面、妥善解决伊朗核问题做出重大外交努力，最终于2015年7月14日达成了《联合全面行动计划》。联合国安理会于7月20日通过了支持该项计划的决议。根据计划，伊朗必须满足停止高丰度浓缩铀活动、接受国际核查等条件，而在伊朗切实履行协议的情况下，国际社会将解除对伊相关制裁。

古特雷斯呼吁 《联合行动计划》的其他参与国“全面遵守各自在《计划》中的承诺，并呼吁全体成员国对这一协议进行支持。”

此前，俄罗斯和中国在5月5日发表联合声明，重申两国对协议的支持。

免费试阅14天