美南加州发生4.5级地震 洛杉矶震感明显

（早报讯）美国加利福尼亚州南部发生4.5级地震，洛杉矶震感明显。

中国新闻社引述美国地震调查局的消息称，地震发生于当地时间8日凌晨4时49分许，此次地震震中位于河边郡，在南加州最高峰圣戈尔戈尼奥峰东南偏南6英里处，震源深度8英里。震后至少发生27次余震，最高震级为3.2级。目前没有地震造成的人员伤亡和严重财产损失报告。

中新社记者驻地位于洛杉矶市中心以东约9英里处，当时震感十分明显。据美国媒体报道，南至圣地亚哥、北至圣克拉丽塔的南加州大部分地区都有震感，很多居民从睡梦中惊醒。当时正在车里的戴维·阿里森说，地震来临时感觉就像突然有车辆从后面追尾，整个车都在晃动。

这次地震位于圣伯纳迪诺山脉之下，靠近圣安德烈斯断层。贯穿南加州的圣安德烈斯断层是地球表面最长、最活跃的断层之一。

在加州理工学院地震实验室当天上午举行的记者会上，专家表示，鉴于8日发生的地震，未来一周发生更大地震的概率增加1至2个百分点，一周之后概率会降低。

地震学家称，在圣安德烈斯断层地带，这种规模的地震并不罕见，几乎每过两年就会发生。最近一次是2016年1月的4.4级地震。8日的地震目前来看同最近发生在夏威夷的火山爆发和地震没有直接关系。

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