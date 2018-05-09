研究：一种骨质疏松药可用于治疗脱发

（早报讯）英国进行的一项新的研究发现，一种治疗骨质疏松的药物有望用于治疗谢顶等脱发问题。

新华社报道，一些谢顶患者接受了毛发移植术后，捐赠出了无用的头皮毛囊。英国曼彻斯特大学皮肤病学研究中心纳森·霍克肖团队对其进行的实验表明，治疗骨质疏松的药物“WAY 316606”具有刺激头皮毛囊发育的效应。

谢顶多见于男性。除毛发移植术外，目前常用的治疗药物只有“米地诺尔”和“非那雄胺”两种，但疗效往往不太理想，并伴有一些副作用。

此前有研究发现，用于治疗移植排斥反应和自身免疫疾病的免疫抑制药“环孢霉素－A”可促进毛发生长，但因存在严重副作用，无法直接用于治疗脱发。

霍克肖团队对“环孢霉素－A”处理过的头皮毛囊进行全基因表达分析，发现这种药物抑制了“分泌型卷曲相关蛋白１”的表达，这种蛋白质可抑制包括毛囊在内的许多组织的发育。

他们随后发现，治疗骨质疏松的药物“WAY 316606”与“环孢霉素－A”具有相同机制，都可拮抗“分泌型卷曲相关蛋白１”，从而解除了这种人体抑制毛发生长的“分子闸”。

研究人员在新一期美国期刊《科学公共图书馆·生物学》发布的报告说，外用这种药物有望与“环孢霉素－A”一样有生发疗效，但没有副作用。他们还需进行进一步临床试验，确定这种药物或类似化合物是否可安全有效地用于治疗脱发。

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