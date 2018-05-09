手机频有不明来电 希盟领袖疑骇客攻击

（早报讯）马来西亚第14届大选进入关键的投票阶段之际，希望联盟众多领袖的手机遭不明来电轰炸。槟州看守首长林冠英今早揭露，他的手机接到频密的干扰来电。

新闻网站“当今大马”引述林冠英说：“凌晨2点半睡之前，手机还是正常的，但我今早起来，发现手机记录了无数的未接来电。”

他表示，其父亲兼行动党资深领袖林吉祥亦面对同样问题。

而林冠英服务中心的多名职员也声称，他们的电话不断接到不明人物的来电，导致他们无法使用电话。57岁的方建明（Hong Kian Beng）指出，他们从今早7点50分开始，每隔1分钟就会接到这些干扰来电。

另外，公正党通讯主任法米法兹（Fahmi Fadzil）也通过社交网站推特说，他不断接到疑似来自美国不明来源的干扰来电。他因此猜测，这是一次庞大的侵骇行动。

他回答“当今大马”记者提问时说明，他的手机从早上7点50分开始受到来电干扰。“这是一次重大的骇客和阻断（通讯）行动，这会影响我们的联络，尤其是（希盟）领袖之间的沟通。”

法米法兹还说：“我获悉（雪州看守大臣）阿兹敏的面簿专页遭人骇入。希盟（槟城）丹绒武雅候选人再里尔也接到这种不断的来电。”

他也指出，雪州看守行政议员兼武吉兰樟州议席候选人黄洁冰也面对同样问题。

法米法兹表示，他较后会向通讯及多媒体委员会投诉。

在霹雳州，希盟领袖也面对类似的电话“骚扰”。

公正党丹绒马林国会议员郑立慷向媒体表示，今早7点半起，手机已不停接获不知名号码来电。

公正党务边候选人李文财、迪遮候选人黄诗情、新邦波赖候选人陈家兴也面对同样情况。

另外，社会主义党和丰国席候选人再也古玛同样遭殃，他指出：“这些骚扰电话每30秒来电。”

在马六甲，行动党资深领袖林吉祥政治秘书兼爱极乐州席候选人郭子毅投诉，其手机遭到源自国外来电的密集攻击，而且电邮也遭垃圾电邮的袭击。

民兴党主席沙菲益的新闻秘书赞里（Zamri Maulan）也受到疑似来自美国的不明来电。“我从早上7点就开始收到来电，每隔几分钟就收到一通。”

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