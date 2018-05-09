中日韩三年来首场峰会 聚焦区域合作及朝鲜问题

（早报讯）中国、日本及韩国领导人周三（9日）在东京会面，在朝鲜做出历史性外交动作的背景下展现团结姿态，并敦促朝鲜放弃核武。

三年来首次举行的这次峰会，适逢三国关系处于异常平静时期。领土及历史争议经常困扰这三国的关系。

日本首相安倍晋三也将与韩国总统文在寅及中国总理李克强分别会面，这也是2010年以来中国总理首次访日。

路透社引述安倍在这场三方峰会的开场白说：”对于我们三国而言，建立面向未来的合作关系，对于整个地区而言至为重要。”

中国已经表示，区域合作将主导这次峰会，不过安倍的态度显示，文在寅上月与朝鲜领导人金正恩进行历史性会面之后，以及美国总统特朗普预计与金正恩会面之前，朝鲜议题将无可避免的成为峰会的重点之一。

安倍对文在寅近期展现出的领导能力，以及中国与朝鲜接触表示赞赏，称需进一步采取行动实现朝鲜半岛的无核化。

他表示：”我们希望通过这些努力以及联合国的行动实现朝鲜半岛完全、可验证及不可逆的无核化。”

安倍并称：”我们三国需要与国际社会保持密切接触，要求朝鲜采取具体行动。这很关键。”

东京民间智库亚太论坛（Asia Pacific Forum）副执行董事中村胜彦指出，随着特朗普加大对中国和日本的贸易压力，这次中日韩峰会可能提供了增进地区团结的机会。

韩国与日本都十分关切驻韩美军问题，特朗普曾威胁将减少驻韩美军人数；而在李克强访日期间，中国与日本将签署双边货币互换协议，从而加强两国的经济联系。

虽然韩日之间因二战期间的韩国慰安妇问题导致关系紧张，但其他更为重要的区域性议题令慰安妇问题的关注度下降。

作为会议的主持方，安倍有机会扮演关键的领导角色，把外界注意力从日本国内的问题上转移开。此前安倍面对的问题包括亲信门丑闻、支持率下降、以及外界呼吁财务大臣辞职。

特别是，日本担心被排挤在朝鲜谈判之外。安倍与金正恩尚未安排会面。

中村说：“主持中日韩峰会，让安倍有机会给人留下国际事务领导者的形象。”

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