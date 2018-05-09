美航天局将与优步合作探索城市空中交通

（早报讯）美国航天局宣布，已与打车软件服务运营商优步公司签署协议，合作探索城市空中交通的相关概念和技术，以期在人口密集的城市开发出安全、高效的空中交通系统。

美国航天局8日在其官网上发表声明说，根据协议，优步公司将与美国航天局共享优步研发的城市飞行共享网络相关数据；而美国航天局将利用其最新的空中管理计算机系统，通过仿真和建模评估小型飞行器在城市高空环境飞行造成的影响。小型飞行器包括运输货物的无人机和垂直起降的载人飞机等。

利用优步公司提供的数据，美国航天局将在达拉斯沃思堡国际机场进行测试，模拟小型载客飞机在空中交通流量高峰期通过机场空域的情况，分析相关情况下可能出现的安全问题。

新华社报道，这是美国航天局签署的首个专门针对城市空中交通的仿真和建模协议。美国航天局希望确保这些飞行器在安全性、噪音等问题上达到标准，且不会增加当前空中交通管制系统的负担。

近年来，许多机构都在研发适用于城市空中交通的飞行器，如一些快递公司尝试用无人机送货，优步公司还提出了像出租车一样载客的垂直起降小型飞机计划。美国航天局有关官员认为，城市空中交通可能会对未来乘客和货物在城市中的流动方式带来革命性改变，像智能手机一样彻底改变我们的生活方式。

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