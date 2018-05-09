卫国战争胜利73周年 莫斯科红场大阅兵

（早报讯）俄罗斯周三在莫斯科红场举行胜利日阅兵，纪念卫国战争胜利73周年。多达1万3000名士兵、150件先进武器及95架军机受阅。俄军在阅兵中亮出最新隐形战机苏-57，并首次展示北极部队的防空导弹。

据东网报道，阅兵仪式于当地时间上午10时开始，国防部长绍伊古坐车绕场一周，检视受阅部队方阵。待总统普京致辞完毕后，在场众人随即高呼“乌拉”（俄语万岁之意），现场奏起激昂的国歌，并响起礼炮，各方阵士兵昂首阔步，以一致的步伐有序地穿越红场。

士兵方阵受阅后，一辆二战苏军经典T-34坦克徐徐驶过红场，为其后的武器出场揭开序曲。俄军现役的T-14阿尔玛塔主战坦克、T-72B3主战坦克出现在众人的眼前，紧随其后的是山毛榉防空导弹及S-400防空导弹等各式导弹。

攻击直升机、红蓝涂装的米格-29战机、苏-30战机；以及米格-31战机、苏-34战斗机和苏-27战机编队其后在克里姆林宫上方飞过，苏-25战机在上空喷出象征俄罗斯国旗的红白蓝三色，为盛大阅兵划上句号。

卫国战争胜利日是纪念盟军在第二次世界大战，战胜纳粹德军，取得欧洲战场胜利的日子，西方国家称之为“欧战胜利纪念日”。纳粹德国于1945年5月8日宣布无条件投降，惟碍于时区关系，故苏联将5月9日定为卫国战争胜利日。

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