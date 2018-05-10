火山喷发后夏威夷将降雨 居民面临酸雨威胁

（早报讯） 美国基拉韦厄火山爆发后，夏威夷大岛本周预计会有降雨，这让当地居民面临新的威胁——酸雨。

据美国侨报网报道，随着熔岩和火山灰从地面喷出，裂缝散发出高浓度的有毒硫气体，这些气体会与氧气、湿气和阳光发生反应，而这种反应就会产生火山烟雾和酸雨。

美国地质调查局指出，火山烟雾会加重呼吸道疾病而带来健康危害，同时，酸雨还会损害农作物，并将铅溶于家庭供水。而天气预报显示，发生火山喷发的大岛可能会发生降雨，这使得酸雨发生的可能性大增。

但夏威夷大学的气象学家指出，对于大多数居民来说，酸雨不会导致严重的身体健康风险，因为降雨量不够集中，未达到造成伤害的程度。然而，受污染的饮用水恐会带来更大的健康风险，尤其是使用屋顶雨水收集系统的家庭。

科学家指出，酸雨不仅会导致人体铅中毒，而且会对环境造成污染。它还会影响鱼类和其他野生动物的生存，因为它会流过土壤，可能会杀死酸敏感的植物和动物。

此外，酸雨可能还对森林造成伤害，因为它渗入地下时会溶解养分，将铝释放到土壤中，使树木难以吸收水分。

另外，酸雨还会损坏建筑物、雕像、纪念碑和汽车，因为酸雨中发现的化学物质会导致油漆剥落并磨损石头。

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