马哈迪解释为何今早没宣誓就职

（早报讯） 希盟宣布胜出第14届大选，但国家王宫今早声称延迟新首相就职宣誓，引来揣测。希盟首相人选马哈迪解释，这是因为需要时间厘清误解。但他强调，希盟已拥有大多数国会议员支持，足以组成政府。

据当今大马报道，马哈迪今午召开记者会时笑称，首相宣誓就职相关的所有事务都需耗费时间，而昨晚所有人都没睡好，所以无法顺利举行。

马哈迪说：“确实有些拖延，就连我今天早上也很睏。很多人都睡不好，我今早睡醒还在吃早餐的时候，我就要联系所有官员，讨论接下来要做的事。我们要做的所有程序都需要时间，比如写信也需要时间，需要修正以确保使用的字词正确。所有的事情都需要耗费时间，就连回答你（记者）的问题也需要时间。”

据悉，选委会在今天凌晨宣布本届大选成绩后，王宫随即传召公正党主席旺阿兹莎到王宫觐见国家元首。马哈迪是希盟总主席，也是希盟推举的首相人选，但王宫并未直接传召马哈迪。

马哈迪解释说，由于希盟各党候选人本届都使用公正党旗出战，因此国家元首传召赢得最多议席的公正党主席，而非直接召见他。

马哈迪说：“我们在本届大选使用公正党旗帜参选。但是，参选的并不全都是公正党成员，他们是（希望）联盟的成员。不过，国家元首认为公正党获得最多议席，因此他们邀请我身旁的这位公正党领袖（旺阿兹莎）。这是可能发生的误解。”

马哈迪强调，希盟所有胜选国会议员都毫无悬念地同意，马哈迪将成为第七任首相。

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