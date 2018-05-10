韩政府与通用汽车共同注资 挽救韩国通用

（早报讯）韩国政府决定与通用汽车共同投入71.5亿美元（95.96亿新元），支持韩国通用恢复正常经营。

韩国联合通讯社报道，韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖10日主持“加强产业竞争力部长会议”后，宣布这项决定。

根据方案，在71.5亿美元援助资金中，通用和韩国产业银行分别承担64亿美元和7.5亿美元。通用年内将对韩国通用28亿美元的全部贷款进行债转股，为韩国通用设备投资提供36亿美元。韩国通用第二大股东产业银行年内将出资7.5亿美元进行设施投资。

通用和产业银行对韩国通用进行高强度尽职调查并分析认为，若有效分配新车产量，努力节省固定费用，销售成本率和营业利润率有望逐步改善，进而恢复正常经营。

政府介绍，产业银行和通用按上述调查结果制定了韩国通用经营正常化方案。产业银行将于11日向通用开具法律约束力的融资承诺书。

另据路透社引述韩国政府说，通用汽车已经同意将亚太区总部设在韩国，这是通用汽车对经营韩国通用的进一步承诺。

韩国产业通商资源部10日的声明称，根据初步协议，通用汽车海外业务还将向韩国供应商采购更多零部件，目前的采购额大约为一年2万亿韩元(近24.83亿新元)。

通用汽车上个月同意维持韩国通用的运营，这家子公司原本已经接近寻求破产保护。通用在薪资和福利问题上获得工会让步，并获得韩国产业银行(KDB)承诺投资7.5亿美元。

一位产业部官员对路透社说，通用的新亚太总部将管理亚太地区的生产、销售和技术开发，不包括中国，但包括澳大利亚、印度和泰国等。

通用汽车之前将”通用国际”地区总部设在新加坡，主管韩国、澳大利亚、东南亚、印度、中东和非洲。

但去年通用在新加坡总部裁员，以配合公司重组计划，着重发展中国和美国等盈利能力更强的市场。通用汽车已经终止澳大利亚和印度尼西亚的生产业务，并大举重组泰国业务。通用还重组了和印度和南非的业务。

重组也对韩国构成冲击，通用汽车计划本月关闭四家韩国工厂之一，并在当地裁减近3000个岗位。

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