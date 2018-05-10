拉曼预言终结、马哈迪预言开始？

（早报讯）马来西亚看守首相纳吉承认败选后，网上立即出现“拉曼预言”终结、“马哈迪预言”开始的说法。

原执政党国阵本届全国大选落败后，国阵主席及看守首相纳吉就必须辞去首相一职。这意味在位九年的纳吉将终结流传已久的“拉曼预言”。

当地政坛多年来流传的所谓“拉曼预言”，是指马来西亚独立61年来六位首相的顺序，都按首任首相阿都拉曼的名字RAHMAN的字母排列。例如第一个字母“R”就代表阿都拉曼，第二个字母“A”代表次任首相阿都拉萨（Abdul Razak）。

第三个字母“H”代表第三任首相胡先翁（Hussein Onn），第四任首相马哈迪（Mahathir）则“应验”字母“M”。

马哈迪两名前副手慕沙希淡（Musa Hitam）与加化峇峇（Ghafar Baba）当年似乎很有希望打破这个预言，不料他们都无缘拜相。马哈迪另一名副手安华（Anwar Ibrahim）的名字虽然有字母“A”，但也在1998年遭马哈迪革职。

接替马哈迪而在2003年上位的前首相阿都拉（Abdullah Badawi），名字里也有字母“A”而让这个预言能延续。首相纳吉（Najib Razak）上台后，他名字中的字母“N”就让“拉曼预言”完全实现。他的下台也代表这个预言的结束。

民主行动党国会领袖林吉祥今年4月曾表示，“马哈迪预言”将取代流传已久的“拉曼预言”。他说，马来西亚接下来八位首相将按MAHATHIR的字母顺序排列，例如MAHATHIR首个字母的“M”就代表马哈迪，第二个字母“A”则代表目前还在服刑的公正党实权领袖安华。

但也有网民指目前政局不明，第二个字母“A”也可能代表安华夫人、希盟主席旺阿兹莎（Wan Azizah），甚至可能是看守副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）。

网民也笑称林吉祥在投票前一个月就指“马哈迪预言”将取代“拉曼预言”，这也算林吉祥的预言。

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