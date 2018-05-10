中美贸易摩擦 福特汽车滞留中国港口

（早报讯）路透社引述三名熟知事况的消息人士说，美国福特汽车公司输往中国的车辆滞留在中国港口，凸显出中美两国贸易关系紧张，美国进口商品面临中国海关更多的检查。

三名消息人士称，福特汽车以及高档品牌林肯汽车在各地海关面临异乎寻常的延迟，官员们要求进行额外的技术检查。两名消息人士称，一些德国车企在美国生产的车款进口至中国时也受到影响，其中以运动型车(运动休旅车，SUV)为主。

一名熟悉此事的福特中国高管表示，该公司被要求对排放部件进行额外的检查；鉴于话题的敏感性，该名高管不愿具名。

中国海关并未立即回应置评请求。

在官员们努力避免贸易战全面开打之际，上述货物在中国延迟出关的情况，为不断增多的受影响美国产品清单又添一例。部分贸易专家表示，他们认为这是继美国上周对中国提出广泛贸易要求后，北京方面正在向华府释出的挑衅性警告。

第二位消息人士称，不光是福特，德国宝马和戴姆勒旗下奔驰在美国生产的汽车过去两周也出现了延误的情况。

“海关佯称这些美制汽车不符合某些技术标准而无法清关，但美中贸易摩擦肯定是背后的原因，”这位在中国的行业高管表示。”但没人会正式承认这一点。”

宝马发言人在回应路透置评请求时表示，”宝马在美国生产的汽车截至上周和之前并未在中国港口被延误。”

戴姆勒的发言人表示，”密切关注”中国和美国正在进行的贸易谈判，但她无法对其他问题进行揣测。

第三位消息人士表示，福特遇到的问题，以及其他美国货物推迟清关的情况，显然与贸易争端有关。美国政府已注意到福特的问题。

一名福特驻上海的发言人就此回应道：”我们正在密切关注港口的情况。”她说，进口福特汽车通常通过上海和天津港口进入中国。

路透社采访的日本和德国汽车制造商表示，美国以外生产的进口车辆在进入中国海关时没有面临类似延误。

目前尚不清楚通用汽车从美国进口到中国的汽车是否受到延误影响。通用汽车计划今年从北美进口至中国的汽车数量仅约150辆。

通用汽车驻上海发言人说：”我们在中国销售的汽车几乎全都为中国生产。”

咨询机构IHS Markit在上海的亚太区咨询事业部总监赵英智(James Chao)指出，由于汽车厂商库存平均可供销售60天，推迟几天不太可能造成销售中断。不过拖延时间拉长，就可能会带来较大影响。

咨询公司化险集团(Control Risks)在上海的高级分析师朱莉娅·柯姆（Julia Coym）认为，此举与其说是对福特造成直接伤害，不如说更多的是要向白宫传递某种讯息。

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