(早报讯)美国总统特朗普在推特发文宣布,他与朝鲜领导人金正恩的会晤将于6月12日在新加坡举行。

他说:“我们两人都会尝试让这次峰会成为对于世界和平来说非常特别的时刻。”

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!