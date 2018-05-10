马哈迪：立即着手组建内阁

希望联盟总主席马哈迪宣誓出任首相后，召开首场记者会，回应媒体针对多个热点课题的提问，并表示将立即着手组建内阁。

马哈迪在记者会上说，尽管星期五（11日）是马来西亚的公共假期，但他将会忙着与希望联盟的主席理事会商讨组建内阁的事宜，虽然他是首相，但他应听取希望联盟各成员党的意见。

他表示，在本届大选中，希盟获得的支持是前所未有的，他们原本以为会拿到马来西亚半岛的100席，并希望在沙巴和砂拉越取得一些席次。

随着希望联盟执政，马哈迪讽刺前首相纳吉之余，也明确表示，一些政府官员将被撤换。

“我们发现一些人协助及教唆‘一名首相’，而全世界斥责此人为‘窃国大盗’（kleptocrat）。”

他也暗示，一些在上一届政府时期，因批评国阵而遭贬职的公务员，将得到平反，获得复职。

在谈到施政方针时，他说政府必须以宪法作为基础。他承诺组建一个好的政府，并表示要组建政府，就必须结成联盟。

至于经济政策，马哈迪说，他的政府有意增加股市的资本化，商界人士应放心。他希望告诉商界人士，他们现在可以推高股价了。

“我们希望通过投资者的帮助，构建马来西亚国内外的经济。”

“我们能做到这点，因为我们有有经验的人。”

他表示，应该没有原因让令吉贬值，但也不能让令吉升值太多，否则马来西亚就无法具备竞争力，政府会尝试让汇率处于合理水平。

被问及一马发展公司（1MDB）时，马哈迪说，他相信新政府能追回大部分钱。

马哈迪也说，“我们希望废除不公平的法律”，其中就包括近期推出的反假新闻法，以及他认为是“用来吓唬人的”国安会法。

至于昔日的政治对手安华何时得到特赦，马哈迪说，他将尽快着手处理安华的特赦，希望安华能得到国家元首的彻底宽恕（full pardon）。

他说，只要新政府需要他的一些经验，他就会留下来。

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