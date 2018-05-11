研究发现治糖尿病的潜在新疗法

（早报讯） 发表在最新一期美国《细胞》杂志上的研究显示，激活维生素D受体有助于修复受损的胰岛贝塔细胞，有望成为治疗糖尿病的新疗法。

此前已有研究显示，如果人们体内的维生素D含量较高，患糖尿病的风险就会较低,但医学界一直不清楚其中的机理。

胰岛贝塔细胞是一种胰岛细胞，能分泌胰岛素，有调节血糖含量的作用。胰岛贝塔细胞功能受损导致胰岛素分泌绝对或相对不足，引发糖尿病。

美国索尔克生物研究所和澳大利亚悉尼大学的研究人员在培养皿中使用胚胎干细胞培育出胰岛贝塔细胞，发现一种化合物iBDR9可激活维生素D受体，让某些具有抗炎功能的基因表达水平增强，从而提高胰岛贝塔细胞的存活率。

论文作者、索尔克生物研究所的埃文斯解释说，糖尿病是炎症反应造成的疾病。维生素D受体可参与调节炎症反应，提高胰岛贝塔细胞的存活率。

研究人员开展的动物实验也发现，这种化合物在激活维生素D受体后，患有糖尿病的实验鼠的血糖水平会恢复正常。

研究人员说，他们尚未发现新的化合物会对小鼠造成副作用，但还需进一步研究以便进入临床试验。这种疗法有望用于治疗其他需要增强维生素D效果的疾病，如胰腺癌。

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