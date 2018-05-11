金特会选址新加坡折射朝鲜弃势取利意图

（早报讯） 美朝首脑会谈地点定在新加坡后，新加坡成为会谈地点的理由受到关注。虽然朝鲜基于政治考虑一直希望在平壤或板门店举行会谈，但最终做出让步。

据韩联社报道，分析认为，朝方可能认为与其与美方围绕会谈地点等细枝末节较劲，不如把着力点放在谈判上，让其取得良好成果。也有分析指出，这反映出朝鲜领袖金正恩谋实利的性格特点。

分析认为，朝方可能通过接受美方提议，向世人展现朝鲜参加本次会谈的诚意，为成功举办美朝首脑会谈营造有利环境。

报道指出，新加坡一直与朝鲜领导层保持良好关系也是新加坡成为会谈地点的重要原因之一。弃朝投韩的一名前朝鲜高干透露，新加坡是金日成（金正恩祖父）的女儿金敬姬、她的丈夫张成泽等金家显贵常常造访的国家。

此外，朝鲜一直与新加坡保持良好外交关系，且新加坡的安全、购物环境也良好，这也是新加坡成为会谈地点的原因之一。

报道也指，朝鲜与新加坡外交关系的发展速度总是快于韩国与新加坡。朝鲜1968年在新加坡成立商务代表处，1969年将其升级为总领事馆，1975年设立大使馆。韩国则于1970年在新加坡设立商务代表处，1972年和1975年分别设立总领事馆和大使馆。

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