金特会选址新加坡 朝新外交关系引关注

（早报讯）随着朝美历史性的首次首脑会谈最终选址新加坡，朝鲜和新加坡外交关系也备受关注。

韩联社报道，朝鲜和新加坡此前一直保持良好关系，经贸交易比较活跃，但2016年朝鲜进行第四次核试验后国际社会纷纷对朝制裁，受此影响，新加坡和朝鲜各方面交流中断至今。

分析认为，朝鲜和美国领导人之所以选择在新加坡会晤，主要是因为新加坡是一个中立国家。在国际社会全方位对朝鲜采取制裁使其陷入外交孤立状态的情况下，朝鲜选择新加坡会晤的政治和外交压力相对较小。

朝鲜于1968年1月在新加坡设立贸易代表部，比韩国早近三年。1969年12月朝鲜将贸易代表部升级为总领事馆，在1975年11月朝鲜和新加坡正式建交后，将总领事馆升级为大使馆并设常驻机构。但由于1975年9月新加坡同韩国正式建交，新加坡和朝鲜关系相对降温。与此同时，新加坡不曾在朝鲜开设常驻机构至今。

2006年8月，时任朝鲜外相白南淳对新加坡进行访问，两国部长级人士由此开始定期互访，双方贸易得以不断发展。

截至2016年，新加坡对朝贸易额约达1299万美元（约1736万新元），成为朝鲜第七大贸易伙伴。新加坡对朝主要出口产品是香烟原料、纸和船用燃料，自朝进口人参、水产品等。

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